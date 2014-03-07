النشاط العالمي في مجال الاكتتابات ينمو 70% في أوائل 2014

أبوظبي - أظهرت بيانات "تومسون رويترز" الجمعة أن النشاط العالمي في مجال عمليات الطرح العام الأولي قفز 70 % ليصل إلى 28.2 مليار دولار في أوائل 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسعت الشركات إلى الاستفادة من أسواق الأسهم القوية، ليستمر التهافت على عمليات الإدراج على ما يبدو بالطرح الأولي المقرر لأسهم آي.اس.اس الدنماركية وبتس آت هوم البريطانية وبنك الاستثمار الأمريكي مويليس.

وساهم التنافس على شراء اس.اف.آر الفرنسية في تعزيز نشاط الاندماج والاستحواذ الأوروبي لتصل قيمته إلى 117.9 مليار دولار في أوائل 2014 بارتفاع يقارب الثلثين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان بنك مورجان ستانلي صاحب نصيب الأسد من عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية التي أعلنت منذ بداية العام إذ يتولى ترتيب 49 صفقة يبلغ إجمالي قيمتها 188.8 مليار دولار.