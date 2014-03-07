ثروات الأسر الأمريكية تتجاوز الـ 80 تريليون دولار

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مجلس الاحتياطي الاتحادي يؤكد أن صافي الثروات زاد بمقدار 2.95 تريليون دولار في الربع الأخير من العام 2013 بسبب ارتفاع العقارات وحيازات الأسهم وتضخم الحسابات البنكية.