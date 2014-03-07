ثروات الأسر الأمريكية تتجاوز الـ 80 تريليون دولار

واشنطن- قفز صافي ثروات الأسر الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي مع ارتفاع قيم العقارات وحيازات الأسهم وتضخم الحسابات المصرفية.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، الخميس،:" إن صافي الثروات زاد بمقدار 2.95 تريليون دولار ليصل إلى 80.66 تريليون دولار في الربع الاخير من 2013 .
وزادت قيم ثروات الأسر من العقارات والسلع الاستهلاكية والودائع المصرفية والأسهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأكد مجلس الاحتياطي، أن صافي ثروات الأسر الأمريكية قفز 14 % على مدى العام الماضي مدعوما بزيادة بلغت 5.6 تريليون دولار في قيم الأسهم وزيادة قدرها 2.3 تريليون دولار في قيم العقارات.
وتباطأ نمو ديون الأسر الامريكية الي معدل سنوي قدره 0.4% في الربع الرابع من 3.0 % في السابق في حين تراجعت الديون العقارية. وبلغ صافي الديون 13.11 تريليون دولار.