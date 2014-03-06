البورصة المصرية تنهى آخر جلسات الأسبوع منخفضة

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، الخميس، فى ختام جلسات الأسبوع على تراجع جماعي نتيجة عمليات بيع من قبل المستثمريين المصريين، فى حين إتجهت تعاملات العرب والأجانب إلى الشراء.

وفقد رأس المال السوقي نحو 2.3 مليار جنية ليغلق عند488.677 مليار جنية مقارنة بـ 490.997 مليار جنية فى جلسة إغلاق، الاربعاء.

حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30بنسبة 0.94% ليصل الى مستوى 7949 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70بنسبة 0.59 % ليصل الى مستوى 645 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.54 % ليصل الى مستوى 1103 نقطة.

وبلغ صافي مبيعات المستثمريين المصريين نحو 31 مليون جنية فى حين بلغ صافي مشتريات الأجانب والعرب نحو 16مليون جنية و14 مليون جنية على الترتيب.