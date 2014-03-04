الأزمة الأوكرانيّة تعصف بأسواق المال العالمية

موسكو- ألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها على أسواق المال العالمية، حيث سجلت انخفاضات حادة، في اليوم الأول من التدخل العسكري الروسي المباشر في شبه جزيرة القرم، ذات الحكم الذاتي.

سوق الأوراق المالية في روسيا من بين الاسواق التي كان تأثرها مباشرا بالأحداث، حيث تجاوزت نسبة خسائره 10%، كما أن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسبع دول من مجموعة الثماني ضد التدخل الروسي في القرم بمثابة ضغوط اقتصادية ساهمت برفع نسب البيع في الأسواق العالمية، ما أجبر البنك المركزي الروسي على رفع قيمة الفائدة إلى 7%.

كما أن المخاوف من عقوبات اقتصادية وزيادة الضغوط على الأصول المالية الروسية وارتفاع أسعار الفائدة؛ تسبَّب بهبوط الروبل الروسي وخسارة سوق الأوراق المالية الروسية 10 % من قيمتها في السوق العالمية، فضلاً عن أن المخاوف من توتر محتمل في العلاقات الأمريكية الروسية، أدى إلى خسائر تجاوزت الـ 3 % في السندات والأسهم المالية، بالرغم من المعطيات الجيدة التي سجلتها الصناعات التحويلية مؤخّرا.

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