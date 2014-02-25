بورصة قطر تتراجع عن أعلى مستوى في 67 شهراً

الدوحة - هبط سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) عقب نتائج دون التوقعات، كما تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بعد أن مر موعد استحقاق المستثمرين للحصول على توزيعات نقدية مما ألقى بظلاله على سوق الدوحة ودفعها للنزول عن أعلى مستوياتها في 67 شهرا.
وانخفض سهم ناقلات 2.6 % بعد هبوط أرباح الشركة 13 % في الربع الرابع.
وبلغ صافي الأرباح الفصلية لناقلات وهي من أكبر شركات شحن الغاز الطبيعي المسال في العالم 176.5 مليون ريال قطري (48.5 مليون دولار) انخفاضا من 203.3 مليون ريال قبل عام. وكان محللون توقعوا وصول الأرباح إلى 201 مليون ريال.
وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 4.8 %.
وفقد مؤشر سوق الدوحة 0.3 % ليصل إلى 11868 نقطة مقلصا مكاسبه في 2014 إلى 14.3 %. وأغلق المؤشر الاثنين على أعلى مستوى منذ منتصف عام 2008 .
وانتعش مؤشر سوق دبي المالي بعد بداية خاملة للأسبوع إذ ارتفع 0.9 % إلى 4162 نقطة.