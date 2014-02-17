الذهب يسجل أعلى سعر في 3 أشهر ونصف وسط مخاوف بشأن النمو الأمريكي

أبوظبي - سجل الذهب أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر الاثنين مع تعزز جاذبيته كملاذ آمن جراء مخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي وتراجع الدولار، ليواصل المعدن مكاسبه بعد أن سجل الأسبوع الماضي أكبر زيادة في 6 أشهر.

ومعنويات السوق إيجابية تجاه الذهب منذ مطلع العام مع تأثر الأسهم العالمية ببيانات ضعيفة للاقتصادين الأمريكي والصيني ومشاكل الأسواق الناشئة، مما أنعش الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا عندما يخيم عدم التيقن.

والذهب مرتفع 10 % هذا العام بعد تراجعه 28 % في 2013 بينما الفضة مرتفعة 12 %.

ويكوِّن المستثمرون مراكز في الذهب وتنبئ المؤشرات الفنية باستمرار الاتجاه الصعودي.

وقالت هيلين لاو المحللة لدى "يو.أو.بي- كاي" للأوراق المالية في هونج كونج: "نعتقد أن محركات المدى القريب لسعر الذهب ستكون بيانات الاقتصاد الأمريكي (الضعيفة) وتنامي مخصصات الذهب في المحافظ بهدف التنويع".

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6 % إلى 1326.60 دولاراً للأوقية (الأونصة) لتعاملات الاثنين الصباحية بعد أن سجل 1329.55 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى سعر منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وقفز المعدن 4 % الأسبوع الماضي في أكبر زيادة أسبوعية منذ أغسطس/ آب.

وزادت عقود الذهب الأمريكية للجلسة التاسعة وهي أطول موجة مكاسب لها منذ يوليو تموز 2011. والفضة مرتفعة بنسبة واحد % قرب أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع سعر الذهب في عقود بورصة نيويورك السلعية (كومكس) 0.6 % إلى 1326.6 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 21.71 دولار للأوقية.