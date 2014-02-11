الذهب يقترب من أعلى مستوياته في 3 أشهر مع تراجع الدولار

أبوظبي - جرى التعامل في الذهب في المعاملات الفورية قريبا من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الثلاثاء وذلك قبيل شهادة الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط توقعات بأن المجلس قد يبطئ وتيرة برنامجه للتحفيز النقدي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1 % مسجلة مكاسب لليوم الخامس على التوالي في أطول موجة صعود لها منذ أغسطس آب عام 2012.

ولاقت الأسعار أيضا دعما من تراجع الدولار الأمريكي الذي هبط قريبا من أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة العملات الرئيسية.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1283.76 دولار للآونصة (الأوقية) مرتفعا 0.7 % بعد صعوده 1.4 % في الجلستين السابقتين. وفي وقت سابق من المعاملات سجل الذهب 1287.01 دولار أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسليم إبريل/ نيسان 1% الى 1287.50 دولار للأوقية عند أعلى مستوى لها في نحو 3 أشهر.

وقفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.04 % إلى 20.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.49 % إلى 1387.99 دولار للأوقية.