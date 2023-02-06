الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد وسط ترقب لتبعات الزلزال

وصلت الليرة التركية في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار مسجلة 18.85 إذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية.

وتعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة بعد أن ارتفع الدولار ارتفاعًا حادًّا يوم الجمعة، في أعقاب تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة؛ ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قد يبقي على مسار التشديد النقدي لفترة أطول.