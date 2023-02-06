الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد وسط ترقب لتبعات الزلزال
وصلت الليرة التركية في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار مسجلة 18.85 إذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية.
وتعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة بعد أن ارتفع الدولار ارتفاعًا حادًّا يوم الجمعة، في أعقاب تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة؛ ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قد يبقي على مسار التشديد النقدي لفترة أطول.
وزاد من الضغوط وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستدفع صوب انتهاج سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات بعد أن حذرت واشنطن أنقرة من تصدير الكيماويات والرقائق ومنتجات أخرى لروسيا قد تستخدمها موسكو في حربها في أوكرانيا.
كما تترقب الأسواق تبعات الزلزال الذي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين، وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب حتى الآن في مصرع أكثر من 300 شخص وإصابة المئات مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.
وبحلول الساعة الـ07:00 بتوقيت غرينتش، عوضت الليرة خسائرها وعادت للتداول عند مستوى مستقر.
وكانت المرة السابقة التي وصلت فيها الليرة التركية لانخفاض قياسي في الـ26 من كانون الأول/ ديسمبر عندما هوت إلى 18.844 أمام الدولار.
وفقدت العملة نحو 1% من قيمتها منذ بداية العام.