الليرة التركية تقترب من مستوى متدن قياسي مقابل الدولار

وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقومة بالدولار، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو/ أيار.

وقال أردوغان مساء الخميس في مقابلة، إن دول الخليج أرسلت تمويلا إلى تركيا في الفترة الأخيرة، مما ساعد على تخفيف العبء على البنك المركزي والأسواق لفترة وجيزة. وأوضح أنه يعتزم الاجتماع مع قادة هذه الدول بعد جولة الإعادة لتقديم الشكر.

وتقدم أردوغان بشكل كبير على منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكنه لم يتمكن من الفوز بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات التي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة.

وارتفع الطلب على العملة الأجنبية خلال فترة الانتخابات وسط توقعات بأن الليرة ستستمر في الانخفاض بعد أن فقدت 44 بالمئة من قيمتها في العام 2021 و30 بالمئة في العام 2022.