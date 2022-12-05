الدولار يتراجع بعد تخفيف قيود كورونا في الصين

تراجع الدولار بشكل عام، اليوم الاثنين، بعد أسبوع صعب لينزل إلى ما دون سبعة يوانات مع تحسن المعنويات تجاه الأصول العالية المخاطر بعد إشارات على تخفيف الصين لبعض القيود المتعلقة بكوفيد-19.

وأعلنت المزيد من المدن الصينية، بما في ذلك المركز المالي شنغهاي وأورومتشي في أقصى الغرب، عن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في مطلع الأسبوع في أعقاب الاحتجاجات غير المسبوقة على سياسة صفر كوفيد.

وقال كريستوفر وونغ، محلل العملات في أو.سي.بي.سي: "قد يبدو أنها خطوات صغيرة، لكنها مع ذلك علامة قوية على أن الصين تتخذ خطوات مدروسة في اتجاه إعادة الفتح".

وتراجع الدولار إلى أقل من سبعة يوانات في التداولات الخارجية بينما قفز اليوان في التعاملات الداخلية بنحو 1.4% إلى 6.9507 للدولار صباح اليوم الاثنين، وهو أقوى مستوى منذ 13 أيلول/سبتمبر.