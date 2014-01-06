تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 17.03 مليار دولار

القاهرة- قال البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجعت إلى 17.03 مليار دولار في ديسمبر / كانون الأول من 17.76 مليار دولار في نوفمبر / تشرين الثاني.

وتسجل الاحتياطيات بذلك أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو / تموز.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 15.015 مليار دولار في ديسمبر / كانون الأول 2012 .

وردت مصر وديعة قيمتها 500 مليون دولار إلى قطر في ديسمبر / كانون الأول الماضي بعد أن رفضت قطر تمديد أجلها. وكانت قطر أودعت هذه الأموال لدى البنك المركزي المصري في أواخر عام 2012.

وسددت مصر 1.2 مليار دولار من مديونيتها للشركات الأجنبية بالعملة الصعبة في ديسمبر / كانون الأول بالاضافة إلى 300 مليون دولار بالجنيه المصري.

وكان الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011.