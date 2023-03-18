الإصلاحات بالقطاع غير النفطي ترفع تصنيف ستاندرد آند بورز وموديز للسعودية

رفعت ستاندرد آند بورز غلوبال الجمعة تصنيفها السيادي للسعودية إلى A/A-1، مشيرة إلى خطط الإصلاح والتنويع المتوقعة لدعم تنمية القطاع غير النفطي في المملكة والتحول عن الاعتماد على النفط.

وقالت وكالة التصنيف الأخرى موديز أيضا إن خطط السعودية ستقدم دعما وسط تقلبات في أسعار النفط والتحول عالميا صوب مصادر الطاقة المستدامة. وغيرت موديز نظرتها المستقبلية للمملكة إلى "إيجابية" من "مستقرة"، وأكدت تصنيفها عند A1.