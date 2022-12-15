البنوك المركزية الخليجية ترفع أسعار الفائدة مقتفية أثر نظيرها الأمريكي

رفعت غالبية دول الخليج أسعار الفائدة الرئيسة، نصف نقطة مئوية، يوم الأربعاء، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، زيادة أسعار الفائدة بنفس القدر.

ورفعت السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في المنطقة، أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

ورفع البنك المركزي السعودي أسعار إعادة الشراء إلى 5% وإعادة الشراء العكسي إلى 4.5%، كما رفعت الإمارات سعر الفائدة الأساس إلى 4.4%، اعتبارًا من يوم الخميس.