أرباح المركز المالي الكويتي تقفز 33% في الربع3

أرباح المركز المالي الكويتي تقفز 33...

أرباح الشركة تقفز 104% في التسعة أشهر الاولى من العام إلى 5.698 مليون دينار من 2.794 مليون دينار قبل عام.

القاهرة- أظهرت نتائج أعمال شركة المركز المالي الكويتي الأحد قفزة نسبتها 33.2% في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي ربح الشركة 2.2 مليون دينار في ثلاثة أشهر حتى 30 أيلول / سبتمبر مقابل 1.651 مليون دينار قبل عام.

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