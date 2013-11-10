أرباح المركز المالي الكويتي تقفز 33% في الربع3

القاهرة- أظهرت نتائج أعمال شركة المركز المالي الكويتي الأحد قفزة نسبتها 33.2% في صافي ربح الربع الثالث من العام.
وبلغ صافي ربح الشركة 2.2 مليون دينار في ثلاثة أشهر حتى 30 أيلول / سبتمبر مقابل 1.651 مليون دينار قبل عام.
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أرباح الشركة تقفز 104% في التسعة أشهر الاولى من العام إلى 5.698 مليون دينار من 2.794 مليون دينار قبل عام.
القاهرة- أظهرت نتائج أعمال شركة المركز المالي الكويتي الأحد قفزة نسبتها 33.2% في صافي ربح الربع الثالث من العام.
وبلغ صافي ربح الشركة 2.2 مليون دينار في ثلاثة أشهر حتى 30 أيلول / سبتمبر مقابل 1.651 مليون دينار قبل عام.