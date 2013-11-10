المؤشر السعودي يتراجع عن أعلى مستوى في 62 شهراً

الرياض- تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية عن أعلى مستوياته في 62 شهراً الذي سجله بنهاية الأسبوع الماضي، ونزل في مستهل تعاملات الأحد بعد ارتفاع دام سبع جلسات متتالية تحت وطأة الأداء الضعيف لسهم سابك.

وخسر المؤشر 0.04 % ليصل إلى 8259.7 نقطة. وسجل سهم سابك القيادي أكبر الخسائر على المؤشر ونزل 0.2 %. وانخفضت أسهم إسمنت السعودية وجرير وينساب وإسمنت اليمامة والحكير وبنك الرياض وسبكيم ودار الأركان وكيان والعربي الوطني وساب بين 0.3 و1.9%. من ناحية أخرى صعدت أسهم الإنماء 1.7 % والراجحي 0.7 % والاتصالات 0.9 % وموبايلي 0.2 % وقفز سهم النقل البحري نحو 3%. على صعيد متصل، تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال بداية معاملات الأحد وسط قيم تداول هزيلة بلغت 2.664 مليون دينار. وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.12 % إلى 1101.1 نقطة بينما ارتفع المؤشر السعري الرئيسي 0.05 % إلى 7943.9 نقطة. وانخفضت أسهم بنك الكويت الدولي وبنك بوبيان 1.6% واجيليتي 1.35 % بينما استقرت وطني ومباني وبيتك. وكسبت أسهم بوبيان للبتروكيماويات 1.5 % والقرين للبتروكيماويات 0.9 %.