الجزائر تأذن لثماني شركات بإدراج أسهمها في البورصة

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أربع شركات فقط أسمهمها مُدرجة في البروصة الجزائرية، ويُدرج ثماني شركات جديد بهدف تنويع الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة.