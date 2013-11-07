مؤشر السعودية يصل أعلى مستوياته في 5 سنوات

دبي- ارتفعت البورصة السعودية إلى أعلى مستوياتها في خمسة أعوام الخميس في اتجاه جديد ينبئ بعودة ثقة المستثمرين في الأسهم القيادية بينما تقدمت أيضا معظم الأسواق الأخرى في المنطقة.

وبعد أن أعلنت معظم البنوك وشركات البتروكيماويات في السعودية أرباحا فاقت توقعات المحللين في الربع الثالث يضع المستثمرون في حسبانهم استمرار هذا الاتجاه في نتائج الربع التالي.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في شركة محمد السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك):"سينظر السوق إلى نتائج الربع الأخير باعتبارها مؤشرا لاتجاه الفترة المقبلة".

وأضاف أنه تم تقييم السوق بشكل عادل في الوقت الحالي ومن المرجح أن يكون التداول في نطاق ضيق خلال الأسبوعين القادمين أو لحين ظهور محفزات جديدة.

وقفز مؤشر البورصة 0.9 %إلى 8263 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2008. ويتعين أن يحقق المؤشر مكاسب في جلستين متتاليتين فوق الذورة السابقة عند 8223 نقطة - والتي بلغها في آب/اغسطس الماضي - لتأكيد اختراقه حاجز مقاومة.

وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 1.1 بالمئة بينما صعد مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.6 %. ويشكل القطاعان معا 65%من إجمالي قيمة السوق.

وزاد سعر سهمي مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.7 و0.7 % على الترتيب.

وصعد سهم الاتصالات السعودية 6.4 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أربعة أعوام ونصف. وأعلنت الشركة الشهر الماضي ارتفاع أرباحها بما يفوق التوقعات.

وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له في 33 شهرا.