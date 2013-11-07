تويتر تواجه تداولاً متقلباً في أول أيامها بالبورصة

نيويورك - قال محللون إنّ شركة تويتر للتواصل الاجتماعي قد تواجه تعاملات متقلبة في أول تداول لأسهمها ببورصة نيويورك ‬للأوراق المالية، الخميس، بعد أن سعّرت الشركة الخاسرة السهم في طرحها العام الأولي فوق النطاق المتوقع.

وسعّرت شبكة التدوين المصغر سعر السهم عند 26 دولاراً في الطرح الذي يشمل 70 مليون سهم، الأربعاء، وهو مستوى فوق النطاق المستهدف بين 23 و25 دولاراً الذي تم رفعه من قبل. وعلى أساس الطرح العام الأولي تبلغ قيمة تويتر 14.1 مليار دولار مع إمكانية الوصول إلى 14.4 مليار دولار إذا مارس المكتتبون خياراً لشراء أسهم فوق العدد المخصّص.

وتشير بيانات إلى أنّه في حال ممارسة هذا الخيار بالكامل كما هو متوقع فإنّ الشركة قد تجمع 2.1 مليار دولار، مما يجعله ثاني أكبر طرح عام أولي لموقع إلكتروني بعد طرح فيس بوك البالغة قيمته 16 مليار دولار العام الماضي ويليه طرح غوغل عام 2004 في المركز الثالث.

وتتجه الأنظار الآن إلى اليوم الأول لتداول سهم تويتر حيث يتوقع بعض المحللين ارتفاعاً طفيفا في السعر. وحتى مع زيادة سعر السهم كانت تويتر أكثر حذراً في طرحها من شبكة فيس بوك التي رفعت السعر وعدد الأسهم المعروضة قبل أن يشهد طرحه العام الأولي انخفاضاً كبيراً للسعر في بدايته.

ويترواح النطاق المستهدف لسهم تويتر على مدى 12 شهراً بين 29 و54 دولارا.

وقال محلل لدى مجموعة بيفوتال للأبحاث الذي قدّر قيمة سهم تويتر هذا الأسبوع عند 29 دولاراً إنّ السهم يحظى على ما يبدو بدعم قوي من المؤسسات الاستثمارية وقد يغلق بسهولة فوق 30 دولاراً في أول أيام تداوله.