مجموعتان طبيتان تعتزمان طرح أسهم في البورصة السعودية

قال مصدران مصرفيان مطلعان إن اثنتين من أكبر المجموعات الطبية في السعودية تعتزمان القيام بطرح عام أولي في البورصة العام المقبل، وسط تنامي الطلب على الخدمات الصحية في المنطقة.

وقال المصدران السعوديان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن مجموعة سليمان الحبيب الطبية; وهي من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص في منطقة الخليج كلفت وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي بترتيب الطرح الأولي.

وقال أحد المصدرين إنه من المتوقع أن يكون أكبر طرح لشركة خاصة في السعودية منذ بيع أسهم شركة المملكة القابضة في 2007.