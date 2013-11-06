مجموعتان طبيتان تعتزمان طرح أسهم في البورصة السعودية

قال مصدران مصرفيان مطلعان إن اثنتين من أكبر المجموعات الطبية في السعودية تعتزمان القيام بطرح عام أولي في البورصة العام المقبل، وسط تنامي الطلب على الخدمات الصحية في المنطقة.
وقال المصدران السعوديان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن مجموعة سليمان الحبيب الطبية; وهي من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص في منطقة الخليج كلفت وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي بترتيب الطرح الأولي.
وقال أحد المصدرين إنه من المتوقع أن يكون أكبر طرح لشركة خاصة في السعودية منذ بيع أسهم شركة المملكة القابضة في 2007.
وأضاف المصدران أن مستشفيات المانع العامة التي تعمل في المنطقة الشرقية تريد إدراج أسهمها في البورصة أيضا، واختارت بنك الخليج الدولي كابيتال لترتيب الطرح،وقال مصدر إن مستشفيات المانع حققت ربحا صافيا بين 100 و150 مليون ريال (26.7 إلى 40 مليون دولار) في 2012 وإنه يمكن تقييم المجموعة عند 13 مثل هذا الرقم.
ولم تجب مجموعة سليمان الحبيب الطبية على رسائل إلكترونية واتصالات هاتفية طلبا للتعقيب، كما لم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم مستشفيات المناع للتعليق.