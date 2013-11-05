أسهم السيارات والتأمين تهبط بأسهم أوروبا

باريس- هبطت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى لها في خمسة أعوام، الثلاثاء، تدفعها أسهم شركات صناعة السيارات والتأمين بعدما خفض مزيد من الشركات القيادية الأوروبية توقعاته للأرباح.

وكان حجم التداول محدودا أيضا في ظل الغموض قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وقاد سهم بي.ام.دبليو شركات صناعة السيارات إلى الهبوط حيث خسر 2.9% بعدما قالت الشركة الألمانية إن الأرباح الفصلية لوحدتها لصناعة السيارات انخفضت أكثر من المتوقع متأثرة بأمور منها تخفيضات في الأسعار في أسواق أوروبية أساسية.

وخسر سهم رينو 2.2 % مواصلا خسائره في الفترة الماضية بعدما تراجع سهم شريكتها اليابانية نيسان بعدما أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح.

ونزل مؤشر السيارات وقطع غيارها 1.1 % ليسجل أكبر الخسائر بين مؤشرات القطاعات الأوروبية.

وبحلول منتصف موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الأوروبية سجلت 52 % من الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس يوروب 600 أرباحا أقل من المتوقع وجاءت إيرادات الثلثين دون التوقعات وفقا لبيانات تومسون رويترز ستارماين مقارنة مع موسم نتائج الربع الثاني حيث جاءت أرباح 42 % فقط من الشركات دون التوقعات.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.2 % إلى 1291.58 نقطة بعدما ارتفع في التعاملات المبكرة إلى 1297.29 نقطة أعلى مستوى له منذ منتصف 2008.

ونزل مؤشر قطاع التأمين 1.1 % بعدما قالت آر.إس.إيه أكبر شركة للتأمين العام في بريطانيا إن عواصف الأسبوع الماضي في شمال أوروبا ستضر بالأرباح وهو ما دفع سهمها للهبوط 6.3 %.