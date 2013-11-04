الذهب يتراجع بفعل مخاوف إزاء التحفيز الأمريكي

تراجع الذهب للجلسة السادسة على التوالي مقترباً من أدنى مستوى في أسبوعين، مع تجدد عدم التيقن بشأن توقيت قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتقليص إجراءات التحفيز وهو ما أثر سلباً في المعنويات.

وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه سيواصل شراء سندات قيمتها 85 مليار دولار شهرياً بسبب أزمة الميزانية في واشنطن، والحاجة إلى بيانات اقتصادية قوية مما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن تقليص البرنامج لن يبدأ قبل العام القادم.

لكن بيانات قوية للإنتاج الصناعي وطلبات إعانة البطالة في الآونة الأخيرة جددت التوقعات بأن يبدأ البنك خفض البرنامج هذا العام.

وقال متعامل في المعادن النفيسة في هونج كونج "توجد مخاوف الآن في السوق من أن التقليص قد يبدأ في ديسمبر .. حركة الدولار تضر بالذهب أيضاً، إلى أن نحصل على صورة واضحة بشأن خطة مجلس الاحتياطي سيظل الذهب يتفاعل مع البيانات."

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.06 % إلى 1313.95 دولار للأوقية (الأونصة) في حين اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في ستة أسابيع، وكان الذهب تراجع إلى 1305.69 دولار يوم الجمعة وهو أقل سعر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وإذا أغلق المعدن منخفضاً اليوم فستكون أطول موجة خسائر له منذ هبوطه على مدى سبعة أيام حتى 17 مايو أيار.

وارتفع سعر عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر كانون الأول 0.05 % إلى 1313.90 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 21.70 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1448.50 دولار والبلاديوم 0.2 % إلى 739.15 دولار للأوقية.