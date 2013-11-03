البورصة المصرية هادئة قبيل محاكمة مرسي والسوق السعودية تصعد

دبي- سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعا طفيفا الأحد وسط تداول ضعيف قبل يوم من بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وشهدت أسواق أخرى في الشرق الأوسط أداء ضعيفا أيضا.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق المصرية 0.1 % لتصل مكاسبه منذ أن أطاح الجيش بمرسي في الثالث من تموز/ يوليو إلى 24.5 %.

وكان سهم عامر جروب هو الأنشط حيث جرى تداول 9.7 مليون سهم وتراجع 3.5 % وهناك أربعة أسهم أخرى على المؤشر بلغ حجم تداولها أكثر من مليوني سهم.

وقال مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية في القاهرة محمد رضوان: "السوق شبه راكدة.. الكل ينتظر محاكمة مرسي غدا".

مضيفا: "بوجه عام الحذر مخيم على الأجواء.. لا نرى تداولات تذكر من المؤسسات.. المستثمرون الأفراد يهيمنون".

وقال رضوان إن السوق تعززت منذ الإطاحة بمرسي بفضل مساعدات خليجية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديمها لمصر مضيفا أن الوضع الأمني يتجه إلى الاستقرار.

في السعودية دفعت الأسهم القيادية مؤشر بورصة المملكة إلى الصعود 0.2 % ليصبح في نطاق 2 % من أعلى مستوى له في خمسة أعوام والذي سجله في 21 آب / أغسطس مع تجاوز المستثمرين تدريجيا لنتائج الربع الثالث من العام التي جاءت مخيبة للآمال واتجاههم إلى التركيز على توزيعات الأرباح.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1 % ليصعد للجلسة الثانية في ثلاث جلسات منذ وصوله إلى أدنى مستوى له الثلاثاء وزاد سهما الراجحي والاتصالات السعودية 0.3 و 1.8 % على الترتيب.

وقال هشام تفاحة مدير المحافظ الاستثمارية: "الأمر يتعلق بنتائج الربع الثالث التي جاء بعضها دون متوسط التوقعات الأمر الذي أحدث بعض التذبذب في السوق".

وأضاف: "معظم الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والبتروكيماويات لم تشهد أي نمو قوي في الأرباح لكن التداول على تلك الأسهم سيكون كافيا لدعم السوق في حالة الإعلان عن توزيعات قوية".

وقال إن النتائج الضعيفة ضغطت على الكثير من الأسهم القيادية مشيرا إلى ضعف أداء سهم مصرف الراجحي أكبر البنوك المدرجة في السعودية.

وصعد سهم الراجحي 12.7 % في عام 2013 رغم أن أرباحه تراجعت في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 1.4 % على أساس سنوي مع ارتفاع نفقات التشغيل.

وعلى نفس المنوال زاد سهم سابك 12.3 % هذا العام مقابل ارتفاع 1 % في أرباح الأشهر التسعة الأولى.

وقال تفاحة إن مؤشر قطاع التجزئة السعودي ارتفع 50 % هذا العام بفعل توقعات بأن يعزز الاستهلاك المحلي الكبير أرباح الشركات ولكن النتائج لم تبرر هذا التفاؤل.

وارتفع سهم جرير للتسويق 1.4 % بعد أن قالت ثاني أكبر شركة تجزئة مدرجة في المملكة إنها ستعقد اجتماعا للمساهمين يوم 27 تشرين الثاني / نوفمبر للموافقة على زيادة رأسمالها بنسبة 50 % من خلال أسهم مجانية.

وتوقع تفاحة أن تقود بعض الأسهم بقطاعي البتروكيماويات والاتصالات مكاسب السوق على المدى القصير والمتوسط.