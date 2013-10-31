ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف قطر والإمارات

ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف قطر وال...

شركة ستاندرد اند بورز داو جونز تؤكد على أهمية جهود قطر والإمارات لرفع سقف ملكية الأجانب للأسهم.

دبي- قالت ستاندرد اند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق في موقعها الإلكتروني إنها قررت رفع تصنيف قطر والإمارات العربية المتحدة لوضع الأسواق الناشئة من الأسواق المبتدئة اعتبارا من أيلول / سبتمبر 2014.

ونوهت الشركة بجهود قطر لرفع سقف ملكية الأجانب للأسهم رغم أنه مازال أقل من المستويات القائمة في معظم الأسواق الناشئة، فضلا عن إصلاحات لأنظمة التسوية وتجهيزات التداول.

وقالت الشركة إن سقف الملكية الأجنبية الحالي في الإمارات الذي يبلغ 49 % يعد مرضيا وهناك توقعات برفعه في السنوات المقبلة.

وأضافت أن مصر والمغرب ستظلان في وضع السوق الناشئة بينما ستبقي البحرين والكويت وسلطنة عمان في وضع السوق المبتدئة.

ويستخدم بعض مديري الصناديق مؤشرات ستاندرد اند بورز داو جونز كمؤشرات استثمار.

وفي حزيران/ يونيو من هذا العام قررت شركة ام.اس.سي.آي للمؤشرات رفع تصنيف قطر والإمارات لوضع السوق الناشئة اعتبارا من أيار / مايو 2014.

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