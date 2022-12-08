السعودية تعلن وضع 5 مليارات دولار وديعة لدى تركيا

وأضاف أن "المناقشات تدور حول التفاصيل المتبقية، وأن الإيداع قد يتم في غضون أيام".

وتابع أن "هناك تحسنا كبيرا في علاقة الرياض بأنقرة، والمملكة تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى".