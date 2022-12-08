السعودية تعلن وضع 5 مليارات دولار وديعة لدى تركيا
أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، أن المملكة ستضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي خلال أيام.
وقال الجدعان للصحفيين، إن "هذا سيحدث قريبا"، وإن "القرار اتخذ بين السعودية وتركيا".
وأضاف أن "المناقشات تدور حول التفاصيل المتبقية، وأن الإيداع قد يتم في غضون أيام".
وتابع أن "هناك تحسنا كبيرا في علاقة الرياض بأنقرة، والمملكة تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى".
وزير المالية السعودي يؤكد أن هناك تحسنا كبيرا في العلاقة بين الرياض وأنقرة، وأن المملكة تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى