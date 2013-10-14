أزمة الميزانية الأمريكية تخيم على أسهم أوروبا

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مستثمرون يتوقعون التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف لحل الأزمة الأمريكية غير أن مستثمرين آخرين يرون أن الأسواق ستكون متقلبة في الأجل القريب.