تعيين مستشارين لدمج بورصتي أبوظبي ودبي

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عملية دمج بورصتي أبوظبي ودبي ستكون من أكبر عمليات الإصلاح بالقطاع المالي الإماراتي في السنوات الأخيرة الإصلاح بالقطاع المالي الإماراتي في السنوات الأخيرة.