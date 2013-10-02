تعيين مستشارين لدمج بورصتي أبوظبي ودبي

دبي - ذكرت مصادر مطلعة إن أبوظبي ودبي قررتا الاستعانة ببنوك لتقديم المشورة بشأن دمج محتمل لبورصتيهما الرئيسيتين في صفقة بدعم حكومي قد تنشط الأسواق المالية في الإمارات العربية المتحدة.
وسيكون دمج البورصتين من أكبر عمليات الإصلاح بالقطاع المالي الإماراتي في السنوات الأخيرة حيث سيسهل على المستثمرين العمل في السوقين الإصلاح بالقطاع المالي الإماراتي في السنوات الأخيرة
وسبق أن جرت محادثات متقطعة بشأن دمج سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 2010 على الأقل لكن شابتها خلافات بشأن التقييم وأزمة ديون شركات دبي في 2009 و2010.
كانت مصادر قالت في يونيو حزيران إن فكرة دمج البورصتين اكتسبت قوة دفع جديدة مع تجدد الاهتمام بالتعاون بين الإمارتين في عدة مجالات.