تراجع معظم أسواق الخليج بفعل مخاوف أمريكية

دبي - هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط في ظل مخاوف من تعطل مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة بسبب خلاف حول الميزانية وهو ما أطلق عمليات بسيطة لجني الأرباح لكن بورصة دبي حققت أكبر مكاسب فصلية في نحو ست سنوات.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 % متراجعاً من قرب أعلى مستوى له في خمس سنوات ومقلصاً مكاسبه في الربع الثالث من العام إلى 24.3 % وهو أفضل أداء له منذ أواخر 2007. وارتفع حجم التداول في الربع الثالث لأعلى مستوياته في أربع سنوات.

وتدعمت أسهم دبي خلال الربع الثالث بفضل نشاط مكثف من المستثمرين الأفراد بعدما رفعت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف الامارات وقطر إلى وضع السوق الناشئة ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى قدوم استثمارات جديدة بنحو 500 مليون دولار إلى كل من البلدين.

وتدعمت السوق أيضاً بفضل تعاف في سوق العقارات المحلية وتوقعات بفوز دبي في نوفمبر تشرين الثاني باستضافة معرض وورلد إكسبو 2020. وارتفع مؤشر سوق دبي 70 % منذ بداية العام.

وأظهر استطلاع لمديري الصناديق أن كثيرين قلقون من حجم مكاسب دبي وتوقع معظمهم خفض المخصصات للإمارة في الأشهر الثلاثة القادمة.

لكن اهتمام المستثمرين الأفراد في دبي مرتفع لدرجة أن قوة الدفع قد تستمر لبعض الوقت. وحققت سوق دبي مجدداً أداء أفضل من الأسواق العالمية مع تراجع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة 1.2 %.

وقال شراب إنه رغم المخاوف العالمية "أتوقع أن تستمر الأسواق في اتجاهها الصعودي حتى نهاية العام مدعومة بعوامل أساسية مثل نتائج أعمال الربع الثالث من العام. وأتوقع أيضاً مزيداً من التدفقات بناء على تصنيف إم.إس.سي.آي."

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 % مرتفعاً من أدنى مستوى له في أسبوعين ومخالفاً الاتجاه النزولي في المنطقة. وارتفع المؤشر للربع الثالث على التولي لتبلغ مكاسبه الفصلية 6.2 % مسجلاً أقوى صعود فصلي منذ أوائل 2012.

وهبط مؤشر سوق الكويت 0.5 % لكن الأسهم القيادية حققت أداء أفضل من أسهم الشركات الصغيرة نظرا لقيام الصناديق بإعادة ترتيب مراكز في نهاية الربع. وزاد مؤشر كويت 15 الذي يتشكل في أغلبه من الأسهم القيادية 0.5 %.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

دبي.. تراجع المؤشر 0.3 % إلى 2763 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1 % إلى 3843 نقطة.

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 7965 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.2 % إلى 9608 نقاط.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.5 % إلى 7767 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 0.8 % إلى 5621 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.5 % إلى 6647 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.08 % إلى 1194 نقطة.