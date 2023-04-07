الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 2022

انخفض الروبل الروسي، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ أبريل نيسان 2022، متجاوزا حاجز 90 روبل مقابل اليورو، وسط أزمة في العملة الأجنبية وبيع للشركات الغربية في روسيا.

وتراجع الروبل 1.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 82.28 بحلول الساعة 0930 بتوقيت موسكو، وانخفض واحدا بالمئة إلى 90.06 مقابل اليورو.

وقال متعاملون إن الروبل يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من المشاكل، من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس آذار إلى تراجع عوائد الصادرات.