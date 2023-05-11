تراجع الذهب مع صعود الدولار والأسواق تقيم بيانات التضخم الأمريكية

واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثانية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، في حين تقيم الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لمزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 09:19 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2022.19 دولار للأوقية (الأونصة).