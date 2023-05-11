تراجع الذهب مع صعود الدولار والأسواق تقيم بيانات التضخم الأمريكية
واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثانية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، في حين تقيم الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لمزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.
وبحلول الساعة 09:19 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2022.19 دولار للأوقية (الأونصة).
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.4 % إلى 2029.60 دولار.
وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% في أبريل/ نيسان، وذلك للمرة الأولى منذ عامين، ومع هذا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في أبريل/ نيسان 0.4 % بعدما زاد 0.1 % في مارس/ آذار.
وصعد الدولار، اليوم الخميس، مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد مزيد من المؤشرات على ضعف الانتعاش في الصين بعد جائحة كوفيد-19، والذي ألقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من أن الذهب والدولار يتنافسان باعتبارهما من أصول الملاذ الآمن، فإن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 24.90 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 1.7 % إلى 1095.37 دولار، وهبط البلاديوم 2% تقريبا مسجلا 1575.81 دولار.