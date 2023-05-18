الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تفاؤل حيال اتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي

وارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، بعد أن أكد الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، عزمهما التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف الدين وتجنب تعثر اقتصادي كارثي.

وارتفع سهم فولكس فاجن 2.6% مدفوعا بخطط شركة صناعة السيارات لتجديد علامتها التجارية الأساسية بهدف زيادة الكفاءة والعوائد.

وكان السهم هو أكبر الرابحين على مؤشر داكس الألماني الذي ارتفع 0.9% إلى أعلى مستوى له في عام ونصف العام.