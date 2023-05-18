الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تفاؤل حيال اتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي
استهلت الأسهم الأوروبية التداولات، اليوم الخميس، على ارتفاع، لتعكس شعورا بالتفاؤل في وول ستريت على خلفية مؤشرات باقتراب واشنطن من التوصل لاتفاق حول رفع سقف الدين الأمريكي، وتجنب التخلف عن السداد.
وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%.
وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا المكاسب.
وارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، بعد أن أكد الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، عزمهما التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف الدين وتجنب تعثر اقتصادي كارثي.
وارتفع سهم فولكس فاجن 2.6% مدفوعا بخطط شركة صناعة السيارات لتجديد علامتها التجارية الأساسية بهدف زيادة الكفاءة والعوائد.
وكان السهم هو أكبر الرابحين على مؤشر داكس الألماني الذي ارتفع 0.9% إلى أعلى مستوى له في عام ونصف العام.
فيما تراجع سهم دويتشه بنك إيه.جي 1.3%، بعد أن وافق على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية أقامتها نساء قلن إنهن تعرضن لانتهاكات جنسية على يد رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، واتهمن البنك الألماني بتسهيل الاتجار في الجنس.