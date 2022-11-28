بورصات الخليج تتراجع مع انخفاض النفط وهبوط الأسهم الآسيوية

تراجعت بورصات منطقة الخليج، يوم الإثنين، وقاد المؤشر القطري الانخفاضات، إذ اقتفت أثر أسعار النفط المتراجعة وهبوط الأسهم الآسيوية بعد احتجاجات نادرة في الصين على قيود مكافحة "كوفيد-19" الصارمة ما أثر على معنويات المستثمرين.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز أساس لأسواق المال في الخليج، بعد أن أججت احتجاجات على قيود "كوفيد" في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب.

وتمسكت الصين بسياسة "صفر كوفيد" رغم أن أغلب دول العالم رفعت معظم قيود مكافحة المرض.

وهبط المؤشر القطري 1.5% مع تداول كل الأسهم في المنطقة السلبية بما في ذلك صناعات قطر التي تراجع سهمها 1.9%.

وتراجع المؤشر السعودي بأكثر من 1% مع نزول رتال للتطوير العقاري بنسبة 1% وعملاق النفط أرامكو 0.9%.

ونزل مؤشر "إم.إس.سي.آي" الأوسع نطاقا لأسواق آسيا والهادي خارج اليابان 1.5% بعد أن تراجع 2.2% عند الفتح إذ أثارت احتجاجات "كوفيد" في الصين مخاوف المستثمرين بشأن تبعات على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.5% بضغط من تراجع 1.1% في أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد.

وهبط مؤشر دبي الرئيس 0.5% بفعل هبوط 0.9% في سهم إعمار العقارية القيادي.

وقال سفير الهند لدى الإمارات سنجاي سودهير، يوم الجمعة، إن البنكين المركزيين في البلدين يتناقشان بشأن آلية محتملة للتبادل التجاري بالعملتين المحليتين.