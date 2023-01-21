انهيار حاد للعملة الإيرانية مع ترقب عقوبات جديدة

مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية، سجلت العملة الإيرانية (الريال)، اليوم السبت، انهيارا في الأسواق الحرة، فيما ارتفعت أسعار الذهب في البلاد.

وذكرت مواقع متخصصة في بيع العملات الأجنبية في طهران، أن الدولار وباقي العملات الأجنبية سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 447 ألف ريال إيراني.