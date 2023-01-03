ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع تعافي النفط
ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع تعافي أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية بالمنطقة، من خسائرها المبكرة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 86.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش بعد أن خسرت دولارا واحدا للبرميل في وقت سابق.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5% مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بارتفاع سهم مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية 0.5% وسهم رتال للتطوير العمراني للعقارات الفاخرة 0.3%.
وزاد سهم اتحاد عذيب للاتصالات للجلسة الثانية على التوالي بعدما وقعت عقدا يتجاوز 105 ملايين ريال (27.9 مليون دولار) مع منطقتي نجران وتبوك السعوديتين يوم الأحد.
وزاد المؤشر في قطر، وهي واحد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، 0.4%، بفضل ارتفاع سهم صناعات قطر اثنين بالمئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7%.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.4% مواصلا مكاسبه من الجلسة الماضية، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.5%.
لكن مؤشر دبي انخفض 0.2% بعدما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 0.7%، وخسر سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.4%.