ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع تعافي النفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع تعافي أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية بالمنطقة، من خسائرها المبكرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 86.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش بعد أن خسرت دولارا واحدا للبرميل في وقت سابق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5% مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بارتفاع سهم مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية 0.5% وسهم رتال للتطوير العمراني للعقارات الفاخرة 0.3%.