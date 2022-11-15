الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1779.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ07:45 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ الـ17 من آب أغسطس.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1783.50 دولار.

وتراجع الدولار 0.6% ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة؛ ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأشارت لايل برينارد، نائبة رئيس الاحتياطي الاتحادي، يوم الاثنين إلى أن من المرجح أن يبطئ المركزي الأمريكي قريبًا زيادات أسعار الفائدة، مع التأكيد أن البنك لا يزال لديه المزيد من الخطوات.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولارًا منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق هذا الشهر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة الأمريكية في تشرين الأول أكتوبر وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الاتحادي؛ ما أدى إلى انخفاض حاد للدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1% إلى 22.19 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل حزيران/ يونيو.

وزاد سعر البلاتين 1.4% إلى 1031.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1% إلى 2046.34 دولار.