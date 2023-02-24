تراجع طفيف للذهب بفعل مخاوف من أسعار الفائدة

ومن المرجح أن يهبط الذهب للأسبوع الرابع على التوالي، وقد هبط بنحو 1% في هذه الفترة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل زاد 2.7% على أساس سنوي في الربع السابق، بينما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7%، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2%.