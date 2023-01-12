أسهم أوروبا تصعد مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس في ظل حالة من الترقب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي، بينما تراجع سهم لوجيتيك مع خفض توقعات المبيعات بعدما أخفقت الشركة في تحقيق أهدافها الفصلية.
وبحلول الساعة الـ08:10 ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%.
وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تعلن في الساعة الـ13:30 بتوقيت غرينتش، وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع إن هذه البيانات ستساعدهم في تحديد وتيرة إبطاء رفع الفائدة.
وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 0.6%.
وهوى سهم لوجيتيك إنترناشونال 13.8% بعد تحقيق الشركة أرباحا ومبيعات أقل من المتوقع بين تشرين الأول/ أكتوبر، وكانون الأول/ديسمبر.
وارتفع سهم شركة زودتسوكر الألمانية، أكبر منتج للسكر في أوروبا 2.3% بعد تحقيق الشركة قفزة بنسبة 73.5% في الأرباح الفصلية.
وانخفض سهم شركة تيسكو البريطانية لمبيعات التجزئة 0.9% بعد إبقاء الشركة على توقعات الأرباح للعام بأكمله بعد انضمامها لبقية شركات التجزئة في تحقيق مبيعات أقوى من المتوقع في موسم عيد الميلاد.