أسهم أوروبا تصعد مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس في ظل حالة من الترقب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي، بينما تراجع سهم لوجيتيك مع خفض توقعات المبيعات بعدما أخفقت الشركة في تحقيق أهدافها الفصلية.

وبحلول الساعة الـ08:10 ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تعلن في الساعة الـ13:30 بتوقيت غرينتش، وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع إن هذه البيانات ستساعدهم في تحديد وتيرة إبطاء رفع الفائدة.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 0.6%.