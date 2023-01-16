استقرار الدولار بعد هبوطه لأدنى مستوى في 7 أشهر

وكانت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر الدولار 8% العام الماضي.

واستقر الدولار في التعاملات الأوروبية، واستعاد قوته مقابل الجنيه الاسترليني الذي انخفض في أحدث تداول له 0.4% إلى 1.2185 دولار.

وينصب التركيز بشكل خاص في أسواق العملات هذا الأسبوع على الين الياباني بسبب التكهنات بأن بنك اليابان سيجري مزيدا من التعديلات أو يتخلى تماما عن سياسة التحكم في العوائد في اجتماعه هذا الأسبوع.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر مقابل الين في التعاملات المبكرة، قبل أن يتعافى ويسجل في أحدث تداول 128.35 ين، مرتفعا 0.4%.

والأسواق الأمريكية مغلقة، اليوم الإثنين في عطلة؛ مما يجعل التداول ضعيفا.