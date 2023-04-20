أسعار الذهب تستقر والتركيز ينصب على اجتماع المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، قليلًا بعد أن سجلت أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة، وذلك في وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين على احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1994.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0555 بتوقيت غرينتش، وظلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي مستقرة 2006.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، ومن شأن تراجع الدولار أن يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.