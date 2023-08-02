تراجع حاد لأسهم أوروبا بعد خفض تصنيف أمريكا

انخفضت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوعين في ظل تكبدها خسائر واسعة النطاق مع عزوف المستثمرين عن الأصول المنطوية على مخاطر بعد خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة ليلامس أدنى مستوى له منذ 18 يوليو/تموز ويواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي.

وخفضت "فيتش"، الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت ذلك إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.