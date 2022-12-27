الذهب يرتفع مع تعزيز تراجع الدولار جاذبية المعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج، على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

وصعد الذهب 0.4% إلى 1804.99 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1811.90 دولار، فيما تراجع مؤشر الدولار 0.3%.

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر/ أيلول، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.