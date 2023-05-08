ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية عن التضخم من المقرر صدورها هذا الأسبوع، وقد تؤثر على موقف المجلس الاحتياطي الاتحادي في ما يتعلق بالسياسة النقدية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 2020.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2029.30 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، إن أي مؤشرات على تراجع التضخم ستضعف العملة الأمريكية بسبب توقعات بخفض المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى صعود الذهب.
وأضاف ووترر أن الذهب سيكون من بين "المستفيدين الرئيسيين" إذا كانت هناك علامات أخرى على ضعف الاقتصاد الأمريكي، وقد تتحرك الأسعار إلى 2100 دولار عاجلا وليس آجلا.
وتزيد حالة الضبابية الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة من الطلب على السبائك التي لا تدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.67 دولار للأوقية.
كما صعد كل من البلاتين 0.5% إلى 1064.03 دولار، والبلاديوم 1.5% إلى 1513.11 دولار.