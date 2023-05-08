ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية عن التضخم من المقرر صدورها هذا الأسبوع، وقد تؤثر على موقف المجلس الاحتياطي الاتحادي في ما يتعلق بالسياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 2020.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2029.30 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.