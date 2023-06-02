الدولار يتراجع مع توقعات بعدم رفع الفائدة الأمريكية

يتجه الدولار صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، اليوم الجمعة، مع توقع المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع الفائدة في شهر يونيو/ حزيران الجاري، وهو ما يقوض شهية الإقبال على العملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأزالت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون تعليق سقف الدين وتجنب تخلف كارثي عن السداد أحد ركائز الدعم للدولار الذي يعد من عملات الملاذ الآمن.

وصعد الدولار الأسترالي بعد زيادة للحد الأدنى للأجور عززت مراهنات على أن البنك المركزي سيرفع الفائدة مجددًا في الأسبوع المقبل.