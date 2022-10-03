انخفاض الجنيه المصري بوتيرة سريعة في 4 أشهر مقابل الدولار

أظهرت بيانات رفينيتيف، أن مصر خفضت قيمة عملتها، اليوم الإثنين، بأكبر قدر في أربعة أشهر مقابل الدولار، إذ تراجع بأكثر من 0.10 جنيه للدولار.

وبحلول الساعة 1337 بتوقيت غرينتش، جرى تداول الجنيه عند 19.62 للدولار انخفاضا من 19.49 عند بدء التداول.

وشحت العملة الأجنبية في مصر على مدى الأشهر الستة الماضية؛ ما أجبر البنوك والمستوردين على التسابق بحثا عن الدولار لدفع قيمة الواردات، ووضع ذلك ضغطا على البنك المركزي للسماح بتراجع قيمة الجنيه.

كما اختفى الدولار لأسباب منها ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية وتراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين وخروج الدولار من أسواق سندات الخزانة المصرية.

وكانت المرة السابقة التي سمح فيها البنك المركزي للجنيه بالتراجع بتلك الوتيرة السريعة في الفترة من 22 وحتى 25 أيار مايو عندما هبط بمقدار 0.34 جنيه مقابل الدولار في الأيام الثلاثة.

ووصل الجنيه لمستوى منخفض قياسي في 21 كانون الأول ديسمبر 2016 عندما جرى تداوله عند 19.80 جنيه للدولار، وفقا لبيانات رفينيتيف. لكن الجنيه تعافى في السنوات التالية.

وتتفاوض مصر على حزمة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، منذ آذار مارس؛ لمساعدتها على دعم أوضاعها المالية.

ويحث صندوق النقد منذ فترة طويلة على السماح بالمزيد من المرونة في سعر الصرف.