الذهب يتحول للارتفاع في ظل تعاملات متقلبة

كافحت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتحدد لها مسارًا، إذ خيم الموقف المتشدد من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على المشهد وعلى الذهب الذي لا يدر عائدًا مما عادل أثر الشراء للمعدن الأصفر كملاذ آمن وكتغطية للمراكز المدينة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % مسجلًا 1675.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بما يصل إلى 1 % في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1683.30دولار للأوقية.

وقال بارت ميليك مدير إستراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية: ”بشكل عام، سيستمر الذهب في التراجع، إذ أخبرنا الاحتياطي الاتحادي، أمس، أنه عازم على رفع أسعار الفائدة“.

ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 75 نقطة أساس، أمس الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي، وأشار إلى أن المزيد من الزيادات ستأتي لترويض التضخم المتصاعد.

ورفع أسعار الفائدة يرفع بدوره تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وأضاف ميليك: ”هذا سيؤدي في النهاية إلى انخفاض الذهب لما دون 1600 دولار، وعلى الأرجح، لن يكون ذلك في المستقبل البعيد“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.56 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 909.84 دولار، بينما وزاد البلاديوم 1.2 % إلى 2180.99 دولار.