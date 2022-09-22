"المركزي التركي" يخفض الفائدة 100 نقطة

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفضًا مفاجئًا جديدًا لسعر الفائدة بمئة نقطة إلى 12%، ما هوى بالليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

ويأتي هذا الإجراء رغم ارتفاع التضخم لأكثر من 80%، وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية.

وهوت الليرة لمستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة‭ ‬الشاملة في ديسمبر/ كانون الأول. قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش.

ويقول محللون، إن التيسير النقدي غير مُستدام، ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل.

وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك.

وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم.

وقالت لجنة السياسات بالبنك إن ”المؤشرات الرئيسة للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي“.

وكان 11 من بين 14 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت آراؤهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتوقع أحدهم خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50%، بينما توقع اثنان خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12%.