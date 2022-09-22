للمرة الأولى منذ 24 عاما.. "المركزي الياباني" يتدخل لدعم الين

ارتفع الين الياباني بشكل حاد اليوم الخميس، بعد أن تدخلت السلطات في سوق الصرف الأجنبي للمرة الأولى منذ عام 1998 لدعم العملة المتداعية.

وانخفض الدولار إلى 140.31 ين، وتراجع في أحدث تعاملات 1.2% إلى 142.37، وذلك في معاملات شديدة التقلب.

كما ارتفع الين أمام اليورو والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني.

وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، ماساتو كاندا، للصحفيين ”اتخذنا إجراءات حاسمة (في سوق الصرف)“.

وجاء أول تدخل ياباني في سوق العملات لدعم الين منذ عام 1998 في أعقاب قرار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، والتي كانت تدفع العملة إلى التراجع.

وحتى بعد تحركات اليوم الخميس، لا يزال الدولار مرتفعًا بنسبة 23.4% أمام الين هذا العام.

وفي يوم مزدحم للغاية في الأسواق، وصل الدولار إلى أعلى مستوياته في بضع سنوات، بوقت سابق اليوم الخميس، بعدما فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسواق بتوقعات متشددة عن أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، في وقت سابق إلى 111.81، للمرة الأولى منذ منتصف عام 2002.

وهبط اليورو إلى مستوى منخفض جديد في 20 عامًا عند 0.9807 أمام الدولار، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي جديد في 37 عامًا عند 1.1213 أمام الدولار، رغم أن كلًا منهما عوض بعض الخسائر في التداول في لندن.