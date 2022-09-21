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اقتصاد

تراجع أغلب بورصات الخليج مع ترقب القرار الأمريكي بشأن الفائدة
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2022 9:25 GMT
تاريخ التحديث: 21 سبتمبر 2022 10:20 GMT

تراجع أغلب بورصات الخليج مع ترقب القرار الأمريكي بشأن الفائدة

تراجعت أغلب بورصات منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مع استعداد المستثمرين لأن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" إلى رفع حاد آخر

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المصدر: رويترز

تراجعت أغلب بورصات منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مع استعداد المستثمرين لأن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي ”المركزي الأمريكي“ إلى رفع حاد آخر في أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الإقراض 75 نقطة أساس لكبح التضخم بينما يتوقع بعض المتعاملين رفعا بمقدار نقطة مئوية كاملة.

وهبط المؤشر في السعودية 0.2% بضغط من تراجع 2.3% في سهم شركة المواساة للخدمات الطبية.

وتربط أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ومنها السعودية عملاتها بالدولار وتتبع عادة تحركات السياسة النقدية للمركزي الأمريكي مما يجعل المنطقة منكشفة على تأثير مباشر لتشديد السياسات النقدية هناك.

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.3% بضغط من هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 2.4% وسهم دبي للاستثمار 4.3%.

ونزل المؤشر القطري 0.7% بضغط من هبوط سهم صناعات قطر 1.4%.

أما في أبوظبي فقد ارتفع المؤشر 0.3% مدفوعا بصعود سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.2%.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، بأكثر من 2% بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية للجيش الروسي، ما صعد الحرب في أوكرانيا وزاد من مخاوف حدوث مزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز.

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