"استفتاءات أوكرانيا" تخفض بورصة موسكو 9%

تراجعت بورصة موسكو بنسبة 9% اليوم الثلاثاء، بعد إعلان السلطات الموالية لروسيا عن تنظيم استفتاءات قريبًا حول الانضمام الى روسيا في أربع مناطق بشرق وجنوب أوكرانيا تسيطر عليها موسكو.

وأغلق المؤشر الرئيس Moex (بالروبل) على تراجع بنسبة 8,84% عند 2215,67 نقطة، بينما تراجع RTS (المقوم بالدولار) بنسبة 9,31% عند 1154,17 نقطة، وفقا للأرقام الصادرة عن المنصة المالية.

ويعد هذا أكبر تراجع تم تسجيله منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير عندما هبطت الأسواق بنسبة 33%.

وفي ذلك اليوم تبخر 190 مليار دولار في يوم واحد، وقررت البورصة في اليوم التالي تعليق معظم أنشطتها لعدة أسابيع.

ومذاك فرض البنك المركزي الروسي رقابة صارمة على التعاملات في الأسواق ولا سيما على العملات المتداولة.

وتراجع سهم شركة ”غازبروم“ الروسية العملاقة التي تسيطر عليها الدولة الروسية بغالبيتها، الثلاثاء بنسبة 10,56%، على خلفية تصعيد جديد بين موسكو وكييف.

ولم يتغير سعر الروبل الذي تحسن منذ عدة أشهر، امام الدولار واليورو ولا يزال الدولار يتداول مقابل نحو 60 روبلًا.