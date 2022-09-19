السعودية والهند تبحثان التبادل التجاري بعملتي الروبية والريال

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، أنها بحثت جدوى تأسيس تبادل تجاري مع السعودية بالعملتين المحليتين، الروبية والريال.

وقالت الحكومة، في بيان صدر عنها، إن ”حكومتي البلدين أكدتا مجددا على التعاون في مشروعات مشتركة، بما في ذلك مصفاة غرب الهند والاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتطوير مرافق لمخزونات النفط الاستراتيجية في الهند“، وفق ما ذكرت ”رويترز“.

وحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، الذي يزور المملكة حاليًا، اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي في دورته الحالية.

وأشاد الوزير السعودي بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وبالاهتمام الذي تحظى به من قيادتي البلدين الصديقين، في جميع المجالات.

وبين أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى الهند في 2019، أرست عهدًا جديدًا من علاقات الشراكة الإستراتيجية تُوجت بإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، الذي يضم عدة لجان مشتركة.

وتضم لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة، مجموعة العمل المشتركة للطاقة، وللزراعة والأمن الغذائي، وللتقنية وتقنية المعلومات، والعمل المشتركة للصناعة.