الذهب في طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية خلال شهر

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار الرئيسي، وفي طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 4 أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1672.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:08 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% عند التسوية إلى 1683.50 دولار.

وقال كبير محللي الأسواق لدى ”بلو لاين فيوتشرز“ في شيكاغو، فيليب ستريبل: ”رأينا الدولار يتحول إلى الهبوط.. وتسارع هبوط الأسهم الأمريكية، الأمر الذي ربما يكون قد حفز بعض عمليات الشراء“.

ولا يزال الذهب منخفضا بنحو 2.5% حتى الآن هذا الأسبوع، بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2020.

وقال ستريبل إن الذهب لم يستفد من مخاطر الركود الاقتصادي المتزايدة في الولايات المتحدة بعد أحدث بيانات اقتصادية، ”ولم ينظر إليه حتى كملاذ آمن“.

وحصل المعدن النفيس على بعض الدعم من انخفاض الدولار قبل استقراره، رغم أنه لا يزال في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% إلى 19.39 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.2% إلى 902.50 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.1% إلى 2112.30 دولار.